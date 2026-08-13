Москва13 авг Вести.Известно, что одинокие люди более мнительны, чаще прислушиваются к различным симптомам и ищут у себя заболевания, которых нет. В то же время люди, окруженные близкими, менее склонны к такому поведению. Сайт KP.RU провел опрос и узнал, склонны ли россияне искать у себя различные болезни.

Оказалось, что таких людей в нашей стране больше половины - целых 61%. При этом 33% заявили, что считают себя очень мнительными и постоянно ищут у себя те или иные болезни, ищут симптомы в интернете и даже обсуждают их с искусственным интеллектом.

При этом 28% опрошенных отмечают, что не делают так постоянно, но несколько раз и им доводилось надумать болезнь.

Конечно, специально болезни у себя я не ищу, но если начинаю читать какие-то признаки рандомного заболевания, то обязательно нахожу совпадения делится участница опроса

А вот 37% опрошенных россиян ответили, что болезни у себя никогда не ищут. Более того, некоторые добавили, что иногда уходят в другую крайность и стараются игнорировать реальные симптомы.

Все болячки у нас от нервов, от наших мыслей и переживаний. А если не думаешь о болячках, тогда и проще жить, говорит еще одна респондентка

Оставшиеся 2% выбрали вариант "другое".