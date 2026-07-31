KP.RU: 51% россиян имеют интернет-друзей, с которыми они не виделись в жизни

Онлайн-друзья: россияне высказались о дружбе в сети KP.RU: 51% россиян имеют интернет-друзей, с которыми они не виделись в жизни

Москва31 июл Вести.В связи с Международным днем дружбы, который отпраздновали 30 июля, KP.RU провел опрос среди своих подписчиков. В нем приняли участие 2,4 тысячи человек.

Россияне признались, что у многих из них есть интернет-друзья, с которыми они никогда не виделись в реальной жизни. Таких оказалось 51%.

Конечно есть! Общаемся лет 10 уже заявил один из участников опроса

Тем не менее многие считают, что людей нельзя считать друзьями, если ты с ними ни разу не виделся в реальной жизни. 48% опрошенных сообщили, что в сети ни с кем не дружат

Есть люди в сети, с которыми, комфортно общаться, с которыми на одной волне. Но это не друзья в прямом смысле, так виртуальные знакомые отметил другой участник опроса

Оставшийся 1% выбрали вариант "другое". Респонденты признались, что вообще не имеют друзей.