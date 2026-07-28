KP.RU: 81% опрошенных граждан РФ никогда не оставляли детей с няней

Большинство опрошенных россиян никогда не пользовалось услугами няни KP.RU: 81% опрошенных граждан РФ никогда не оставляли детей с няней

Москва28 июл Вести.Большинство опрошенных россиян никогда не пользовалось услугами няни и не оставляло ребенка с чужим человеком. Такие данные продемонстрировало исследование сайта KP.RU.

Уточняется, что 81% граждан не приглашали няню.

Участники опроса отмечают, что всегда сами справлялись с детьми, хотя порой им помогали бабушки, дедушки или другие родственники сказано в тексте

Несколько раз услугами няни пользовались 9% опрошенных россиян, тогда как 2% обращались за помощью к постороннему человеку довольно часто. Постоянно приглашают няню 5% опрошенных.

Ранее в Госдуме оценили инициативу о ста часах бесплатных услуг няни в год. Речь идет о семьях с детьми до трех лет.