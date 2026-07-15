Опрос показал, поддерживают ли россияне порядок дома KP.RU: 40% россиян не поддерживают порядок дома

Москва15 июл Вести.В России 40% граждан не поддерживают порядок дома. Это следует из результатов опроса, проведенного сайтом KP.RU.

Опрошенные граждане объяснили, что их "полностью устраивает" хаос дома. Респонденты признались, что научились "отлично ориентироваться" в своем бардаке, поэтому уборку проводят нечасто.

При этом, согласно результатам опроса, у 55% россиян дома всегда порядок. По их словам, они не могут видеть дома хлам, грязь и мусор.

Оставшиеся 5% выбрали вариант "другое".

В опросе приняли участие 1,8 тысячи человек.