В Госдуме оценили инициативу о ста часах бесплатных услуг няни в год Коробова: невозможно обеспечить сто часов бесплатных услуг нянь в год для семей

Москва18 июн Вести.Парламентская инициатива о предоставлении семьям с детьми до трех лет 100 часов бесплатных услуг няни в год нереализуема из-за отсутствия необходимого количества подготовленных специалистов и денежных средств на выплату зарплат. Такое мнение в интервью ИС "Вести" высказала член комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Ольга Коробова.

По ее словам, подобная инициатива будет поддержана большинством родителей, потому что позволит снизить нагрузку на родителей в наиболее сложный период воспитания ребенка, однако с ее реализацией возникают трудности.

Где взять такое количество сертифицированных нянь? Поэтому здесь вопрос даже, хотя и в деньгах тоже, потому что необходимо оплачивать работу этим людям, но и физически с тем, что у нас сейчас достаточно серьезный кадровый голод возникает. Мы сейчас подошли к такому моменту. Боюсь, что эта инициатива, даже если ее поддержать, она окажется и останется исключительной профанацией, потому что невозможно будет это обеспечить высказала свою точку зрения депутат

В качестве альтернативной меры Коробова предлагает открывать группы кратковременного присмотра и ухода за детьми.

Либо в детском саду, либо в каком-то еще учреждении… [например], когда открывается группа кратковременного присмотра непосредственно в учебных заведениях, когда родители могут привезти туда ребенка, там есть специалист, который на время, пока… родители находятся на учебе или преподаватели молодые читают лекции, в это время за ребенком смотрят уточнила она

Ранее заместитель председателя Госдумы Борис Чернышов предложил предоставлять семьям с детьми до трех лет по сто часов бесплатных услуг квалифицированной няни в течение года. Воспользоваться такой услугой семьи могли бы через портал "Госуслуг" либо при помощи органов социальной защиты.