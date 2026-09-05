Москва5 сен Вести.Пользователи сети все чаще стали публиковать результаты своих анализов, снимки и жалобы на самочувствие в соцсетях, надеясь найти среди подписчиков врачей. Об этом сообщает Baza.

Так россияне пытаются сэкономить на походах в клиники.

Чаще всего ищут терапевтов, стоматологов и хирургов, а консультацию получают прямо в личных сообщениях или по готовым анализам. К поиску знакомых специалистов также присоединяются многодетные мамы и матери-одиночки отмечает канал

Людей привлекает возможность получить бесплатную консультацию.