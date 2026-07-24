"Все дорого и проблемы с деньгами": туристы раскрыли, как РФ изображают в Европе Туристы из Европы рассказали, какой образ России транслируют на Западе

Москва24 июл Вести.В Европе распространяется много пропаганды и дезинформации о России, где говорят о проблемах, которых в реальности в стране нет. Об этом ИС "Вести" рассказали туристы, приехавшие из Европы.

По словам путешественника из Италии Франческо Корсу, в его стране утверждают, что в России есть проблемы с деньгами.

Очень много пропаганды в Европе, которая не является правдой. Рассказывают, что в России все дорого, что в России проблемы с деньгами и, в частности, с наличными, что якобы у банкоматов постоянные очереди. Я ни разу не видел очередей у банкоматов. Как турист у меня вообще никогда не было никаких проблем в России отметил Корсу

Туристы, приехавшие в Россию, отмечают искренность местных жителей. В частности, путешественник из Бельгии Паскаль Дюкезно считает, что россияне – люди с "красивой душой и сердцем".

Мне пришлось лететь из Бельгии в Стамбул, а потом из Стамбула с пересадкой в Москву. Здесь я встречаю искренних людей, верных людей, честных с очень красивой душой и сердцем. Это то, что стало исчезать в последние годы в Бельгии, и именно поэтому я нашел здесь свою вторую половинку. В ближайшем будущем я надеюсь на ней жениться поделился турист

28-летний Мариус Савах из Германии мечтает о жизни в России. В его стране, по словам Мариуса, качество жизни заметно снижается.

Качество жизни в Германии снижается, и я чувствую здесь то, чего я на самом деле ожидаю от жизни, - свободу, чистоту и порядок. Я выбрал Россию, потому что она находится за пределами европейских правил, и на самом деле я хотел бы полностью построить здесь свою жизнь - жену, дом, детей сказал он

О том, что в европейских странах дезинформируют жителей, рассказал и руководитель сообщества Italiani in Russia, работающего с туристами, Игорь Федоров.

Я ожидал, что летом будет большой поток, но столкнулся с двумя проблемами. Первое – у них, за рубежом, в Европе запрещено турагентствам европейским продвигать Россию. И, во-вторых, у них большая дезинформация про Россию. У них полно больших вывесок их основных газет, что Москва в огне, нет бензина, самолеты не летают, аэропорты закрыты сообщил Федоров

Ранее в Российском союзе туриндустрии рассказали, что медицинские туристы приезжают из-за границы в Россию ради лечения редких заболеваний.