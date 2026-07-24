Москва24 июл Вести.Семь стран Восточной Европы пожаловались Еврокомиссии на падение туристического потока в приграничных регионах, объяснив это якобы опасениями путешественников из-за запугивания их угрозами безопасности на фоне конфликта вокруг Украины, пишет издание Politico.

Геополитические события и обеспокоенность вопросами безопасности оказали существенное влияние на туризм в восточных приграничных регионах наших стран​​​. Туристические потоки значительно сократились в большинстве этих регионов говорится в письме министров Латвии, Болгарии, Эстонии, Литвы, Польши, Румынии и Словакии

Авторы обращения просят Еврокомиссию принять дополнительные меры поддержки экономики приграничных территорий.

Как сообщает РИА Новости, издание умолчало, что страны Балтии, Болгария и ряд других государств Восточной Европы до ухудшения отношений между Россией и ЕС традиционно пользовались популярностью у российских туристов.

При этом восточные приграничные регионы этих стран традиционно всегда были ориентированы прежде всего на внутренний, региональный туризм, а также на туристов из России и Белоруссии, тогда как поток отдыхающих из более удаленных стран Западной Европы был значительно менее выражен.

После начала конфликта на Украине многие из этих стран практически прекратили выдачу туристических виз россиянам или существенно ограничили въезд. На этом фоне поток российских туристов в регион резко сократился.