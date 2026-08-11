Большинство компаний и половина блогеров используют ИИ для создания контента "Ведомости": более 70% компаний используют ИИ для создания контента

Москва11 авг Вести.При создании контента искусственный интеллект (ИИ) применяют 73% компаний. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на результаты опроса агентства Go Influence.

В публикации отмечается, что еще 12% опрошенных бизнесменов готовы начать применять нейросети для решения этой задачи в течение года. При этом, по данным аналитиков, 9% из них уже пробовали эту технологию, но отказались от нее, и только 6% пока не намерены использовать ИИ.

Среди опрошенных инфлюенсеров такие сервисы используют 45%, отмечают аналитики Go Influence. Еще 21% респондентов планируют начать использовать нейросети, а 34% блогеров не применяют их при работе с контентом.

Согласно опросу, бизнес активнее всего применяет ИИ для работы с текстами — так поступают 78% компаний, а также для поиска идей и создания изображений. Блогерам нейросети чаще всего помогают с разработкой сценариев и подготовкой черновиков. При этом подавляющее большинство представителей бизнеса (89%) и авторов (93%) самостоятельно редактируют сгенерированный контент.

Главным эффектом от внедрения ИИ остается экономия времени — на это указали 72% компаний и 58% блогеров. Подчеркивается, что нейросети выступают в роли вспомогательного инструмента для ускорения рутины, а не замены специалистов.

При этом наблюдается разрыв между ростом производительности и коммерческими показателями: увеличение объемов контента не гарантирует рост охватов или дохода.

Среди главных рисков аналитики назвали унификацию визуального языка и однотипный контент, что подтверждает тот факт, что ценность авторского взгляда и личного опыта в материалах продолжает расти.

Ранее писатель Сергей Литвинов заявил в беседе с ИС "Вести", что нейросети, которые могут без ограничений учиться на авторских произведениях, представляют определенную угрозу для писательского труда. Писатели обеспокоены, что это может привести к массовому использованию их текстов.