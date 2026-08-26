Более трети детей в РФ получают по 500 рублей карманных денег в неделю

Россияне рассказали, сколько денег выделяют детям на личные расходы Более трети детей в РФ получают по 500 рублей карманных денег в неделю

Москва26 авг Вести.Более трети родителей в РФ ограничивают карманные деньги 500 рублями в неделю. Об этом говорится в исследовании финансового маркетплейса "Сравни", результаты которого приводит RT.

По данным опроса, регулярно карманные деньги детям выделяют 46% опрошенных родителей, еще 27% делают это время от времени. Только на конкретные покупки деньги дают 18% респондентов, а 9% пока не используют такую практику, но планируют начать.

Размер еженедельного бюджета чаще всего не превышает 500 рублей - такую сумму получают 35% детей говорится в исследовании

Часть родителей связывает размер карманных денег с успеваемостью. По 25% респондентов увеличивают выплаты за хорошие результаты в учебе или покупают подарки. При этом 22% вообще не используют финансовые поощрения за успеваемость.

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