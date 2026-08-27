Москва27 авгВести.Впервые за десять лет сборы к школе подешевели. Об этом говорят итоги опроса сайта KP.RU.
Родители учеников отметили, что стали меньше тратиться на одежду, обувь и подарки учителям. Почти половина россиян, принявших участие в опросе, заявили, что на этот раз уложились менее чем в 20 тысяч рублей. Так ответили 43% респондентов.
По их словам, часть одежды у ребенка осталась с прошлого года. Кроме того, кто-то решил не покупать новый рюкзак или канцелярию.
12% опрошенных сообщили, что потратили на сборы от 20 до 30 тысяч. У 7% траты составили от 30 до 40 тысяч. 8% россиян заявили, что потратили на сборы от 40 до 50 тысяч, а еще 16% – более 50 тысяч.
Оставшиеся 14% выбрали вариант "другое". Кто-то еще не успел купить всего необходимого, а кто-то не принимал участия в сборах ребенка в школу.
Ранее сообщалось, что в 2026 году сборы мальчика к школе в России обойдутся в среднем примерно в 17 тысяч рублей, а девочки – в 19 тысяч.