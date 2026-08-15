В ОП призвали ввести выплату перед 1 сентября для всех родителей школьников Член ОП Рыбальченко: выплата к 1 сентября нужна всем семьям со школьниками

Москва15 авг Вести.Разовая выплата к 1 сентября должна распространяться на все семьи с детьми от 7 лет, поскольку подготовка к школе требует больших трат, сообщил ТАСС со ссылкой на председателя комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по вопросам семьи, гендиректора Института научно-общественной экспертизы Сергея Рыбальченко.

Эксперт напомнил, что в ряде регионов такая мера существует для отдельных категорий семей, на федеральном же уровне пособие "на сборы в школу" выплачивалось всего однажды, в 2021 году, в размере 10 тысяч рублей.

Родители до сих пор помнят и ожидают возобновления таких выплат. Конечно, стоило бы их предусмотреть, причем не только для родителей с низкими доходами, а для всех родителей сказал Рыбальченко

По словам общественника, подготовка к школе сейчас, по разным оценкам, стоит от 20 до 30 тысяч рублей, поэтому выплата в 10 тысяч ощутимо помогла бы родителям. Эксперт также уточнил, что средства могут быть направлены на приобретение товаров от российских производителей.