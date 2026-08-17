Cборы ребенка в школу в 2026 году обойдутся родителям в 17–19 тысяч рублей

Стоимость сборов детей в школу в 2026 году составляет 18 тысяч рублей Cборы ребенка в школу в 2026 году обойдутся родителям в 17–19 тысяч рублей

Москва17 авг Вести.Подготовка ребенка к школе в России в 2026 году потребует расходов в размере до 20 тысяч рублей, сообщила РИА Новости эксперт группы суверенных и региональных рейтингов агентства АКРА Евгения Траутман.

По ее словам, обеспечить всем необходимым к занятиям первоклассника обойдется примерно в 17 тысяч рублей, а первоклассницу – в 19 тысяч.

В школьный набор вошли канцтовары (более 900 рублей), одежда для мальчика или девочки (13 и 15 тысяч рублей соответственно), рюкзак (около 2,7 тысячи рублей).

Набор для мальчика включает куртку, две пары брюк из разных тканей, две сорочки, туфли, рюкзак, 20 тетрадей, альбом для рисования, пять ручек, два карандаша и набор фломастеров. Для девочек к тому же комплекту прилагаются платье, две блузки и юбка.

Дешевле всего собрать ребенка в школу могут жители Калмыкии: в среднем расходы на сборы мальчика составят 12,3 тысячи рублей, на подготовку к школе девочки – 14,9 тысячи рублей.

В список регионов с наиболее доступными ценами на школьные наборы также вошли Астраханская и Белгородская области.