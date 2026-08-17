АКРА: сборы ребенка в школу обойдутся от 17 до 19 тысяч рублей

Названа стоимость сбора российских детей к школе в этом году АКРА: сборы ребенка в школу обойдутся от 17 до 19 тысяч рублей

Москва17 авг Вести.В этом году сборы мальчика к школе в России обойдутся в среднем примерно в 17 тысяч рублей, а девочки – в 19 тысяч рублей, передает РИА Новости со ссылкой на эксперта группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Евгению Траутман.

В набор школьных принадлежностей для мальчика включены куртка, две сорочки, пара брюк из разных тканей и туфли, а также рюкзак, 20 школьных тетрадей, альбом для рисования, 5 ручек, 2 карандаша и набор фломастеров.

Что касается набора для девочек, то он отличается платьем, двумя блузками и юбкой.

В июне 2026 года суммарная стоимость условного "школьного набора", собранного АКРА на основе данных Росстат, в среднем по России составляла для мальчика – 17 тысяч рублей, а для девочки – 19 тысяч рублей говорится в сообщении

Эксперт отметила, что дешевле всего собрать ребенка в школу в этом году можно в Калмыкии, Астраханской и Белгородской областях.