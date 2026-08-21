Москва21 авгВести.Более 80% своих доходов в I квартале 2026 года россияне направили на покупку товаров и оплату услуг. Это следует из данных статистики, которую изучило агентство ТАСС.
Расходы на покупку товаров и услуг – 82,1 [%]следует из данных статистики
14,9% расходов составили обязательные платежи и взносы, на покупку недвижимости граждане России потратили 2,8% доходов.
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