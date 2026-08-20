Финансовая подушка для ребенка: три совета от экспертов В Роскачестве рассказали, как помочь ребенку сформировать финансовую подушку

Москва20 авг Вести.Родителям важно заранее задуматься о финансовой подушке для ребенка – это поможет сформировать накопления на обучение, жилье или другие крупные цели. Как лучше это сделать, KP.RU рассказали специалисты Центра финансовой экспертизы Роскачества.

Первый совет – поставить понятную цель. Стоит определить заранее, на что именно предстоит копить и к какому сроку понадобятся деньги – это поможет рассчитать необходимую сумму ежемесячных взносов. При этом специалисты рекомендуют начинать как можно раньше: накопления могут расти за счет сложного процента.

Второй совет – сделать накопления регулярными. Для этого можно настроить автоматический перевод части дохода на отдельный счет или пополняемый вклад в день получения зарплаты. Эксперты также отмечают, что существуют инструменты, позволяющие копить эффективнее, однако перед их использованием стоит внимательно изучить условия и проконсультироваться со специалистом.

Третий совет – учить ребенка обращаться с деньгами. Вместо разовой формальной лекции лучше вести постоянные разговоры в повседневной жизни и рядовых ситуациях – во время покупок, выбора подарка, планирования семейного отдыха. Не нужно превращать деньги в "тему для взрослых", однако в разговорах о деньгах стоит избегать сложных терминов, советует руководитель Центра финансовой экспертизы (ЦФЭ) Роскачества Ольга Вяльшина. Объяснять ребенку, что такое подушка безопасности, лучше через близкие и понятные ему образы. Можно завести отдельную "копилку-подушку" для непредвиденных расходов и вместе с ребенком составлять простые планы накоплений на конкретные цели.

Ранее эксперт по финансовым сервисам, кандидат экономических наук Андрей Бархота рассказал, какие суммы считает оптимальными для размера финансовой подушки в России.