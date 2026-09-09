Москва9 сен Вести.Важность использования наличных денег при выдаче карманных средств детям подчеркнула экономист Ольга Чурилова в интервью KP.RU. По мнению эксперта, непосредственный контакт с купюрами помогает ребенку нагляднее осознать ценность денег и учит рациональному подходу к тратам.

Переходить от карманных денег на использование банковских карт нужно лишь после того, как ребенок поймет, что такое деньги, и когда у него выработается понимание, что они могут закончиться, подчеркнула она.

Начинать нужно с наличных денег. Когда у ребенка в кошельке бумажные купюры, он видит, что со временем их количество уменьшается. А если вы сразу будете класть деньги на карту, то ребенок будет воспринимать ее как некий волшебный инструмент: приложил карту - и получил, что хочешь сказала Чурилова

Ранее финансовый аналитик Татьяна Волкова предостерегла родителей от гиперконтроля в вопросе мелких покупок детей, использующих карманные деньги. Подобное поведение, предупредила она, может повредить самостоятельности и финансовой грамотности ребенка.