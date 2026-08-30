Эксперт объяснила, надо ли ребенку отчитываться о карманных деньгах

Финансовый аналитик объяснила, надо ли ребенку отчитываться о карманных деньгах Эксперт объяснила, надо ли ребенку отчитываться о карманных деньгах

Москва30 авг Вести.Проявление гиперконтроля за каждую мелкую покупку из карманных денег может негативно повлиять на самостоятельность и финансовую грамотность ребенка. Об этом ИС "Вести" рассказала финансовый аналитик Татьяна Волкова.

Идеальный сценарий, когда ребенку отчитываться не надо, но обсуждать и, например, подводить какие-то итоги, особенно в первые два-три-четыре года, когда ребенок начинает пользоваться карманными деньгами, конечно, стоит. Это, по сути, обсуждение бюджета. Возможно, совместно с родителями они будут достигать каких-то целей. Обсуждение точно позитивно. Но отчет и гиперконтроль – это плохо сказала эксперт

Ранее Татьяна Волкова заявила, что карманные деньги учат детей финансовой грамотности, если родители устанавливают правила и придерживаются определенных принципов.