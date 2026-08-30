Россиянам объяснили, как правильно давать ребенку карманные деньги Аналитик Волкова назвала правила и принципы выдачи карманных денег для детей

Москва30 авг Вести.Карманные деньги учат детей финансовой грамотности, если родители устанавливают правила и придерживаются определенных принципов. О них ИС "Вести" рассказала финансовый аналитик Татьяна Волкова.

По ее словам, цель выдачи карманных денег — воспитание у детей навыков ими распоряжаться.

У карманных денег должны быть правила: на что можно тратить, на что нельзя и правильный посыл. Родители должны с ребенком обсудить, что он может покупать, что нет. Например, если ему нельзя газировки, жвачки, конфеты по каким-то причинам, то это должно проговариваться. Карманные деньги – это не про то, чтобы контролировать и следить. Это выстраивание процесса доверия сказала она

Также аналитик назвала сумму, которую можно давать ребенку на карманные расходы.

Зависит от семьи, региона, где живет ребенок, но чаще всего это небольшие деньги, 30-50 рублей в день. Скажем так, до 100 рублей – это максимум сказала она

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