Москва30 авгВести.Карманные деньги учат детей финансовой грамотности, если родители устанавливают правила и придерживаются определенных принципов. О них ИС "Вести" рассказала финансовый аналитик Татьяна Волкова.
По ее словам, цель выдачи карманных денег — воспитание у детей навыков ими распоряжаться.
У карманных денег должны быть правила: на что можно тратить, на что нельзя и правильный посыл. Родители должны с ребенком обсудить, что он может покупать, что нет. Например, если ему нельзя газировки, жвачки, конфеты по каким-то причинам, то это должно проговариваться. Карманные деньги – это не про то, чтобы контролировать и следить. Это выстраивание процесса довериясказала она
Также аналитик назвала сумму, которую можно давать ребенку на карманные расходы.
Зависит от семьи, региона, где живет ребенок, но чаще всего это небольшие деньги, 30-50 рублей в день. Скажем так, до 100 рублей – это максимумсказала она
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