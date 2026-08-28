Сумма выплаты к началу учебного года зависит от региона проживания

Эксперт: выплаты к 1 сентября могут быть назначены многодетным семьям Сумма выплаты к началу учебного года зависит от региона проживания

Москва28 авг Вести.В России региональные выплаты к началу учебного года могут быть назначены многодетным и малообеспеченным семьям, а также участникам спецоперации с детьми. Об этом сообщила РИА Новости профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г.В​​​. Плеханова Юлия Финогенова.

По ее словам, единого федерального закона, который бы регулировал выплаты на подготовку детей к 1 сентября, нет. Однако регионы могут вводить свои меры поддержки для льготных категорий граждан.

На региональные выплаты к новому учебному году могут рассчитывать многодетные и малообеспеченные семьи с детьми-школьниками, семьи с детьми-инвалидами школьного возраста. В ряде регионов выплаты также предусмотрены для одиноких родителей и семей участников СВО отметила Финогенова

Сумма выплаты зависит от региона проживания. Так, например, в Москве предоставляют 14 827 рублей на ребенка, в Кемеровской области - 12 000 рублей, а в Тюменской области - 18 371 рубль.

Кроме того, форма социальной поддержки может быть разной: денежные выплаты или натуральная помощь, к которой относится предоставление бесплатных учебников и школьного питания.