Москва16 июн Вести.Новые правила назначения единого пособия для многодетных семей сохранят денежное довольствие даже при небольшом превышении дохода. Об этом рассказала ИС "Вести" эксперт проекта НИФИ Минфина России "Моифинансы.рф" Мария Иваткина.

По ее словам, до момента вступления в силу изменений факт превышения среднедушевого дохода многодетной семьи даже на незначительную сумму над установленным прожиточным минимумом служил основанием для отказа в назначении пособия. Согласно новым правилам, превышение данного показателя в пределах 10% не будет являться причиной для лишения права на получение выплат.

Власти услышали эти замечания и, соответственно, вступил в силу новый закон. И вместо формального превышения на 1 рубль будет установлена десятипроцентная подушка безопасности. Условно, если прожиточный минимум в регионе составляет 15 тысяч рублей, а семья, например, получает 16 тысяч рублей среднедушевого дохода, соответственно, она будет иметь право претендовать на получение социальной выплаты, поскольку превышение составляет порядка 7%. Но здесь нужно учитывать, что в данном случае сумма пособия будет назначена не в размере 100%, а в размере 50% от регионального прожиточного минимума пояснила эксперт

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам, депутат от ЛДПР Каплан Панеш предложил пересчитать прожиточный минимум для многодетных семей с учетом реальных расходов на воспитание детей. Парламентарий отметил, что действующая методика расчета не отражает в полной мере финансовую нагрузку на семьи с несколькими детьми. По его мнению, в прожиточный минимум необходимо включить расходы на одежду, школьные принадлежности, занятия в секциях, лекарства и другие обязательные траты.