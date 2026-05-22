Москва22 мая Вести.Социальный фонд России начал в беззаявительном порядке пересматривать отказы в назначении единого пособия многодетным семьям, которые ранее не получили выплаты из-за незначительного превышения дохода. Об этом сообщили агентству РИА Новости в пресс-службе фонда.

Как уточнили в Соцфонде, пересмотр отказов за 2026 год будет проходить автоматически. Если прежнее решение противоречит новым правилам, пособие назначат без дополнительных обращений со стороны семьи. Уведомления о решении начнут поступать через "Госуслуги" с 22 мая.

Согласно новым условиям, семьи смогут сохранить право на выплату, даже если их доход превышает установленный порог не более чем на 10%.

В фонде добавили, что россиянам, которым ранее отказывали из-за превышения дохода, назначат пособие в размере 50% регионального прожиточного минимума. В среднем по стране это около 9,2 тыс. рублей на ребенка.