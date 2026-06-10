Москва10 июн Вести.Социальный фонд России начал пересмотр выплаты единого пособия многодетным при небольшом превышении дохода, их уже дополнительно назначили более 21 тыс. семей. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании президента РФ с правительством.

С 22 мая Cоциальный фонд начал проактивный пересмотр тех отказов многодетным семьям, которые были вынесены ранее с учетом тех новых правил, о которых я сказала. Сейчас уже помощь назначена более чем 21 тыс. семей, в которых воспитывается более 56 тыс. детей сказала она

Вице-премьер отметила, что по предварительным данным в течение 2026 года дополнительную помощь получат порядка 74 тыс. семей, в которых воспитывается более чем 230 тыс. детей.

Как ранее уточнили в Соцфонде, пересмотр отказов за 2026 год будет проходить автоматически. Если прежнее решение противоречит новым правилам, пособие назначат без дополнительных обращений со стороны семьи. По новым условиям, выплату сохранят и те семьи, чей доход превышает порог не более чем на 10%.