Эксперт объяснила, почему нельзя платить ребенку за выполнение домашних дел

Эксперт рассказала, стоит ли платить ребенку за выполнение домашних дел Эксперт объяснила, почему нельзя платить ребенку за выполнение домашних дел

Москва30 авг Вести.Платить ребенку за выполнение базовых домашних дел не рекомендуется, так как это является ложной мотивацией и приведет к плохим последствиям. Об этом ИС "Вести" рассказала финансовый аналитик Татьяна Волкова.

На мой взгляд все, что касается семьи и то, что делает семья каждый день, за это нельзя платить. Это ложная мотивация, которая приведет к плохим последствиям сказала она

Эксперт при этом отметила, что у ребенка должна быть копилка.

Копилка, безусловно, это хорошо, и для маленького ребенка она должна быть физическая. Несмотря на то, что мы живем в цифровом мире уже, чтобы он именно ощущал, как прибавляются деньги. Копилки – умение аккумулировать средства на крупные цели сказала эксперт

Ранее Татьяна Волкова заявила, что карманные деньги учат детей финансовой грамотности, если родители устанавливают правила и придерживаются определенных принципов.