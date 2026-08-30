Москва30 авгВести.Платить ребенку за выполнение базовых домашних дел не рекомендуется, так как это является ложной мотивацией и приведет к плохим последствиям. Об этом ИС "Вести" рассказала финансовый аналитик Татьяна Волкова.
На мой взгляд все, что касается семьи и то, что делает семья каждый день, за это нельзя платить. Это ложная мотивация, которая приведет к плохим последствиямсказала она
Эксперт при этом отметила, что у ребенка должна быть копилка.
Копилка, безусловно, это хорошо, и для маленького ребенка она должна быть физическая. Несмотря на то, что мы живем в цифровом мире уже, чтобы он именно ощущал, как прибавляются деньги. Копилки – умение аккумулировать средства на крупные целисказала эксперт
Ранее Татьяна Волкова заявила, что карманные деньги учат детей финансовой грамотности, если родители устанавливают правила и придерживаются определенных принципов.