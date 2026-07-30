Москва30 июл Вести.Рост мошенничества с вовлечением подростков в качестве дропперов вынудил банки открыть родителям доступ к контролю счетов их несовершеннолетних детей. Как законно следить за финансами ребенка и что для этого необходимо, рассказала ИС "Вести" заместитель начальника Управления регулирования Службы по защите прав потребителей Банка России Марина Любимова.

Эксперт считает, что свободный доступ к информации о состоянии счета подростка поможет родителям вовремя заметить подозрительные операции и предотвратить мошеннические действия дропперов [людей, которые используют чужие банковские счета, карты для транзита или обналичивания украденных денег], осуществляемые с помощью их детей.

Родителям необходимо разъяснять, что деятельность по выводу, по обналичиванию похищенных денежных средств является преступной. О том, что подростки несут персональную ответственность по всем операциям, которые совершаются с использованием их карты и их банковского счета. Родителям необходимо рассказывать детям об основных правилах финансовой безопасности. Прежде всего, это никому нельзя отдавать свою карту. Нельзя предоставлять доступ к дистанционному банковскому обслуживанию в онлайн-банкинге, нельзя разрешать использовать свой банковский счет для перевода в пользу третьих лиц рассказала Любимова



В связи с этим, с 1 июля банки России обязаны предоставлять родителям, усыновителям и попечителям данные о счетах и вкладах подростков от 14 до 18 лет. Исключение распространяется на несовершеннолетних, состоящих в зарегистрированном браке или признанных эмансипированными в установленном законом порядке, так как они обладают полной гражданской дееспособностью. Проверка статуса законного представителя осуществляется банком посредством межведомственного электронного взаимодействия через цифровые платформы социальной сферы.

При этом закон не устанавливает требований к составу информации, которая обязательно должна содержаться в такой справке. И это сделано для удобства клиентов. Клиенты могут запросить справку как о наличии счетов и вкладов, так и справку об остатках, например, на банковском счете, или выписку по операциям полную или за интересующий период пояснила Любимова



В соответствии с нормами законодательства РФ, банковский вклад может быть оформлен на имя несовершеннолетнего с момента его рождения, однако до достижения 14 лет управление счетом осуществляют законные представители. По достижении 14 лет подросток вправе самостоятельно заключить договор с банком при условии предоставления письменного согласия родителей. После открытия счета подросток получает право на самостоятельное распоряжение денежными средствами: совершение переводов, платежей и пополнение баланса осуществляются без дополнительного одобрения со стороны родителей.

Подросток имеет право в возрасте от 14 до 18 лет самостоятельно открыть банковский счет с согласия родителей. Договор банковского вклада он может заключить без согласия родителя. Соответственно, ребенок самостоятельно совершает все операции, имеет право распоряжаться хранящимися денежными средствами, в любой момент снять всю сумму, в том числе до достижения совершеннолетия. Но теперь у родителей есть возможность проверять, как он распоряжается этими денежными средствами рассказала Любимова

Согласно федеральному закону № 163 от 24 июня 2025 года, в статью 26 ФЗ "О банках и банковской деятельности" внесены изменения, расширяющие права родителей. Теперь законные представители несовершеннолетних получили право запрашивать в кредитных организациях сведения о состоянии счетов и вкладов своих детей. Соответствующий документ размещен на официальном портале правовой информации Кремля.

Ранее замдиректора Фонда "За права заемщиков", куратор платформы "Мошеловка" Народного фронта Алла Храпунова рассказала о том, как не стать жертвой дропперов. По ее мнению, необходимо запомнить, что любые просьбы помочь незнакомым людям с денежными средствами - это табу. Также мошенники стараются вовлечь в неосознанное дропперство. И здесь нужно быть аккуратным.