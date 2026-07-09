Москва9 июл Вести.Клиенты в возрасте от 14 до 18 лет получат возможность выбрать для себя "защитника" в приложении "ВТБ онлайн". Как сообщили ТАСС в пресс-службе банка, сервис "второй руки" дает подростку право самостоятельно определить сумму, свыше которой финансовые операции будет подтверждать родитель или иной законный представитель.

Мы видим, что подростки 14-18 лет уже приближаются к взрослым по структуре трат - они активно инвестируют, покупают авиабилеты, электронику, одежду и т. д., в том числе через интернет. Чтобы защитить их от необдуманных и рискованных крупных операций, мы внедрили сервис "второй руки". При этом стать "защитником" может только законный представитель

Как уточнили в банке, оформить услугу можно будет как через интернет, так и в отделениях. В роли защитников для несовершеннолетних вправе выступать родители, включая приемных, а также усыновители и попечители. В личном кабинете юный пользователь выбирает родственника и задает сумму, при превышении которой операции будут подтверждаться. Альтернативный способ - обратиться вместе с законным представителем в любой офис банка.

В ВТБ также сообщили, что 76% всех расходов подростков по обороту приходится на десять основных категорий: супермаркеты (37%), сети быстрого питания (11%), развлечения (театр - 9% и кино - 2%, в том числе оплата "Пушкинской картой"), маркетплейсы (6%), общественный транспорт (4%). Еще по 2% составляют покупки в универсамах, магазинах одежды и обуви, приобретение цифровых товаров и посещение кафе и ресторанов. Наиболее высокий средний чек зафиксирован в категориях электроника (2 355 рублей) и одежда и обувь (1 268 рублей).