Москва22 сен Вести.Чтобы избежать лишних трат, лучше всего составлять списки вещей перед их покупкой и придерживаться правила 24 часов. Об этом рассказала эксперт по личным финансам Ольга Чурилова в интервью KP.RU.

По ее словам, перед покупкой товара в интернете лучше отправить его в корзину отложенных вещей и выждать сутки: таким образом можно избавиться от спонтанных покупок и сохранить деньги.

Заранее составленный список дисциплинирует и помогает сэкономить и на продуктах, и на более дорогостоящих вещах также отметила Чурилова

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