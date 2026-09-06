Москва6 сен Вести.Повседневные мелкие расходы становятся главным препятствием для формирования накоплений, заявил в беседе с NEWS.ru Петр Щербаченко, доцент Финансового университета при правительстве РФ. Специалист подчеркнул важность анализа собственных затрат и перенаправления этих сумм в сбережения.

Каждый день мы тратим около 300–700 рублей, например на кофе с собой, воду/снеки в автоматах, подписки, которыми не пользуемся. Заведите привычку записывать все траты три дня подряд. Увидите "дыры", которые можно залатать, и сразу отложите высвобожденные деньги в копилку

Эксперт рекомендовал применять схему 50/30/20 при распределении доходов. Согласно этому принципу, половину заработка следует направлять на обязательные платежи, 30% можно потратить на развлечения вроде ресторанов, кинотеатров, технических новинок и различных сервисов по подписке, а оставшиеся 20% предназначены для создания финансового резерва и вложений в личное развитие.

Одним из наиболее эффективных способов накопления денег эксперты называют автоматизацию процесса — настройку регулярного автоперевода части заработка на отдельный накопительный счет или вклад. При этом специалисты советуют грамотно управлять средствами, используя современные финансовые инструменты вместо хранения всех наличных дома.

Ранее стало известно, как различаются финансовые приоритеты мужчин и женщин в России. Согласно опросу Россельхозбанка, в котором участвовали более 2 тысяч человек, главной целью накоплений у мужчин (46%) являются крупные приобретения — недвижимость, автомобиль или техника. Женщины же в первую очередь ориентированы на создание финансовой подушки безопасности — эту цель указали 44% респонденток.