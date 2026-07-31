Москва31 июл Вести.На маркетплейсах работает система динамического ценообразования, которая анализирует большое количество факторов перед тем как показать итоговую стоимость товара. Один из лайфхаков, позволяющий заплатить меньше – добавить желаемый товар в корзину и не покупать его, а подождать. Об этом ИС "Вести" рассказал юрист, сопредседатель Деловой России в Московской области, эксперт потребительского рынка Роман Харланов.

Он привел в пример алгоритмы стоимости поездки на такси, которая зависит от времени и пункта назначения.

Желтые ценники в магазинах – это пример динамических цен. … По поводу маркетплейсов интересный тоже факт, если, допустим, какой-то товар у вас долго лежит в корзине, то, скорее всего, на него цена снизится, и об этом вам придет уведомление, что вот у вас там в корзине товар, на который снизилась цена. То есть это такой лайфхак, которым многие уже пользуются, кто в курсе. … Допустим, такси ночью точно будет дороже. Да. Если вы ставите такси, которое вас должно отвезти на вокзал или на аэропорт, то заведомо цена будет тоже там существенно выше, чем если вы поставите точку рядом с аэропортом, допустим, 500 м там или до него дойти, или там одну автобусную остановку заявил Харланов

Ранее результаты опроса показали, что более 68% россиян совершают импульсивные покупки. Об этом свидетельствуют результаты исследования "Сберстрахование жизни" и "Работа.ру".