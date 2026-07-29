Ритейлеры могут компенсировать цены на базовые продукты за счет других товаров

Эксперты объяснили, почему социальные продукты продаются ниже себестоимости Ритейлеры могут компенсировать цены на базовые продукты за счет других товаров

Москва29 июл Вести.Российские торговые сети продолжат удерживать низкие цены на социально значимые продукты, компенсируя это за счет других категорий товаров. Такое мнение в беседе с MK.RU высказали опрошенные эксперты.

По словам директора по стратегии ИК "Финам" Ярослава Кабакова, отказываться от продажи социальных товаров ритейлеры не будут, поскольку они привлекают покупателей.

Скорее сети будут осторожнее предоставлять скидки на готовую еду, напитки, кондитерские изделия, бытовую химию и товары известных брендов… Из-за компенсации отрицательной наценки дополнительный рост цен по таким категориям может составить примерно 1-3%, однако выделить этот эффект из общей инфляции практически невозможно отметил эксперт

По словам независимого эксперта по товарам народного потребления Александра Анфиногенова, покупателям не стоит переживать из-за подобной модели работы. Он подчеркнул, что ритейлеры традиционно компенсируют низкую наценку на товары за счет других инструментов, а не за счет резкого повышения цен на весь ассортимент.

Для сети это очень выгодная стратегия, требующая правильного подхода в новых экономических реалиях, а для потребителя – очевидное благо сказал он

Ранее в Ассоциации компаний розничной торговли сообщили, что наценка на социально значимые продукты впервые стала отрицательной. Так, 11 из 25 товаров "первой цены" стали дешевле в период с января по июнь.