Финансист Лебедев: ряд продуктов в России скоро может подешеветь на 50 процентов

Москва29 мая Вести.В ближайшее время на российском рынке ожидается снижение стоимости ряда продовольственных товаров на 50 процентов. Таким прогнозом поделился профессор Финансового университета при Правительстве РФ Константин Лебедев в беседе с агентством "Прайм".

Ожидаемое снижение цен на 30–50% по ряду категорий — это не сиюминутная удача подчеркнул эксперт

Он пояснил, что грядущее удешевление товаров послужит наглядным доказательством укрепления отечественной экономики и роста ее конкурентоспособности. Кроме того, падение цен на отдельные продукты также подтверждает успешную интеграцию России в глобальные бизнес-процессы в качестве сильного и суверенного участника.

Среди главных причин позитивной динамики Лебедев выделил высокую продуктивность российского агропромышленного сектора, где рекордные объемы сбора урожая стимулируют рост предложения, что естественным образом снижает цены. Также положительное влияние оказывает укрепление национальной валюты, снижающее издержки производителей на закупку импортных компонентов.

Еще одним важным фактором профессор назвал трансформацию поведения самих покупателей. Лебедев отметил, что россияне стали более рационально подходить к планированию бюджета, что заставляет торговые сети вести более жесткую конкурентную борьбу за потребителя и активнее снижать наценки.

Ранее директор Центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович заявил, что в России могут резко подешеветь поставляемые параллельным импортом товары.