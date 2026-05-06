Москва6 маяВести.После заключения ценовых соглашений в ряде российских регионов произошло снижение цен на социально значимые товары, сообщается в канале Федеральной антимонопольной службы (ФАС) в MAX.
Больше всего упали цены на помидоры (-34,7%), творог (-28,5%), картофель (-20,7%), репчатый лук (-19,2%), сметану (-19,1%).
В среднем по 39 наименованиям товарных категорий в 11 регионах цены снизились на 11,3%указывается в сообщении
В региональном разрезе наибольшее снижение зафиксировано в Вологодской области и Алтайском крае.
Ранее сообщалось, что ФАС согласовала снижение цен на четыре оригинальных препарата, включенных в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП).