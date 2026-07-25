Мантуров: доля традиционной торговли в России составляет 79% Первый вице-премьер Мантуров заявил о востребованности рынков и ярмарок

Москва25 июл Вести.Доля традиционной (офлайн) торговли в общем розничном обороте России составляет 79%, и этот формат сохраняет свою высокую востребованность, несмотря на развитие современных технологий. Об этом в интервью РИА Новости рассказал первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.

По словам Мантурова, правительство не фиксирует системных тенденций к закрытию традиционных каналов продаж ни в России, ни в других странах мира. Он подчеркнул, что ключевую роль в обеспечении многообразия рынков сбыта продолжают играть классические розничные рынки, ярмарки и различные нестационарные торговые объекты.

Ранее глава Сбербанка Герман Греф выразил мнение, что не станет жалеть в случае исчезновения традиционной офлайн-торговли, если это произойдёт в рамках честной и естественной конкуренции с онлайн-сегментом.