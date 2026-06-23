Названы "красные флаги" при онлайн-покупках, которые говорят о мошенничестве Аналитик Двилянский: ограничение по времени при онлайн-покупках - признак аферы

Москва23 июн Вести.Среди признаков мошенничества при онлайн-шоппинге – ограничение по времени. Об этом сообщил в комментарии RT, кандидат технических наук, доцент кафедры геоинформационных систем РТУ МИРЭА Алексей Двилянский.

Эксперт перечислил несколько способов распознать мошенничество при покупках по интернету. По его словам, аферисты пользуются желанием покупателей сэкономить и спешкой. Эксперт считает, что необычно низкая цена на популярный товар является "красным флагом". Кроме того, Двилянский полагает, что слишком выгодное предложение почти всегда является приманкой для перехода на фишинговый сайт.

По заявлению эксперта, второй важный фактор – способ оплаты и запрос информации интернетом-магазином. Собеседник журналистов пояснил, что настоящий интернет-магазин никогда не попросит сообщить полный номер карты, CVV-код и срок действия по телефону или в переписке в мессенджере. А если продавец настаивает на переводе оплаты на личную карту физлица, требует оплатить товар через неизвестные платежные системы или просит продиктовать код из СМС для "проверки", это наверняка мошенник, считает Двилянский. Он напомнил, что безопасные интернет-магазины используют сервисы, при которых покупатель переходит на защищенную страницу банка-партнера, а код подтверждения приходит только для списания фиксированной суммы.

Двилянский указал и на третью опасность – фишинговые сайты и приложения, которые пытаются выдать себя за настоящие маркетплейсы, копируя их дизайн и пытаясь использовать похожие символы в адресной строке. Эксперт также считает тревожным сигналом, если на сайте магазине нет юридического адреса, телефона горячей линии и других реальных контактов. Он также посоветовал не скачивать приложения для покупок по ссылкам из сомнительных писем, а пользоваться только официальными магазинами приложений. Также эксперт рекомендует не проходить по ссылкам на магазин из писем, а самостоятельно вбивать адрес магазина в браузере.

В качестве четвертой опасности эксперт назвал агрессивное давление и ограничение по времени: "осталось два товара", "скидка действует десять минут", "срочно подтвердите заказ".

Такая тактика призвана отключить ваше критическое мышление рассказал Двилянский

Кроме того, эксперт порекомендовал обращать внимание на отзывы о магазине. Если они однообразны и написаны в один день, то могут быть накрученными.

Помимо этого, эксперт предупредил, что нужно опасаться мошенничества, связанного с доставкой товара и возвратом. По его словам, аферисты могут заявить, что первый платеж не прошел, а также выслать поддельное уведомление о том, что посылка на складе, и для получения якобы нужно оплатить страховку или налог.

Двилянский также посоветовал любителям онлайн-шоппинга завести отдельную виртуальную карту с небольшим лимитом для всех онлайн-покупок, а также включить двухфакторную аутентификацию для входа в аккаунты на маркетплейсах.

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