Финконсультант назвала шесть продуктов, которые могут разорить Финконсультант Матвеева не рекомендовала закупать кетчуп и майонез впрок

Москва15 авг Вести.Не поддаваться соблазну спонтанных покупок призвала россиян финансовый консультант одной из торговых сетей Ольга Матвеева. Она назвала шесть продуктов, покупка которых по скидке впрок может разорить.

Прежде всего речь идет о продуктах с ограниченным сроком хранения, сообщает Life.ru. Ряд из них покупатель просто не успевает использовать до истечения срока годности, а некоторые теряют вкус и аромат.

Кетчуп, майонез, соевый соус или готовые салатные заправки могут храниться достаточно долго, но это не означает, что их стоит покупать сразу по несколько упаковок. Обычно такие продукты используются лишь время от времени пояснила финансовый консультант

Из-за этого часть содержимого из стоящей в холодильнике открытой упаковки, например, майонеза, либо не будет использована в срок, либо будет выброшена. В результате вся выгода от оптовой покупки будет сведена на нет. Большие упаковки сыра, молочной продукции, готовых блюд или колбасных изделий могут казаться выгодным приобретением, но иногда их просто не успевают съесть вовремя. Также долго на полке могут пылиться упаковки с булгуром, кускусом, необычные соусы и ингредиенты для блюд.

Не стоит считать вечными продуктами специи. Они теряют аромат и насыщенность вкуса, это особенно касается молотых специй и готовых смесей. Нерационально покупать новые баночки куркумы, перца, орегано и паприки только из-за того, что они продаются по скидке, отметила Матвеева.

Покупка про запас — не всегда синоним оптимизации бюджета… Лучше периодически обновлять небольшой запас, чем хранить специи годами добавила она

Не поможет в экономии покупка больших упаковок конфет, шоколада, печенья или чипсов. Такие запасы чаще съедаются раньше запланированного, редко помогают сократить траты. Сложная ситуация и с замороженными продуктами, считает Ольга Матвеева. Овощные смеси, ягоды или зелень почти ежедневно используются на кухне, а вот купленные про запас полуфабрикаты или готовые блюда могут затеряться среди других упаковок и надолго осесть в холодильнике. Важно объективно и правильно оценивать привычки семьи, чтобы часть приобретенных продуктов не успевала испортиться, рекомендует финконсультант Матвеева.