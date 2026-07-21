Москва21 июл Вести.Продукты с высоким содержанием белка и влаги летом портятся быстрее всего, предупредил кандидат химических наук, доцент кафедры неорганической химии им. А.Н. Реформатского РТУ МИРЭА Андрей Дорохов. Поэтому их лучше не заказывать в теплое время года с помощью доставки.

Речь идет о таких продуктах, как суши и роллы, блюда из сырой рыбы и морепродуктов, охлажденное мясо и птица, изделия из мясного фарша, молочные десерты, кремовые торты, мягкие сыры, салаты с майонезной заправкой, а также готовые блюда с яйцами, передает RT.

По словам Дорохова, при температуре воздуха выше 30 градусов тепла бактерии начинают активно размножаться уже в течение первого часа. Наибольшую опасность, предупредил химик, представляют сальмонеллы, листерии, стафилококки и другие бактерии, способные быстро увеличивать численность в продуктах, богатых белком.

Некоторые микроорганизмы при этом успевают вырабатывать токсины, способные вызвать пищевое отравление даже в том случае, если самих бактерий впоследствии станет меньше пояснил специалист

Продукты же с низким содержанием влаги или высокой кислотностью в теплое время года значительно лучше переносят доставку. В частности, речь идет о хлебобулочных изделиях без крема, сухой выпечки, цельных фруктах, орехах, твердых сырах, шоколаде и продуктах в герметичной заводской упаковке.

Безопасность еды также зависит и от соблюдения температурного режима во время перевозки, указал Дорохов. По его словам, если продукт успел нагреться, то повторное охлаждение не сделает его безопасным.

Употребить продукты в жаркую погоду желательно в течение 20—30 минут после доставки, посоветовал специалист. Также он призвал не оставлять еду надолго в автомобиле, на солнце или в помещении без кондиционера.