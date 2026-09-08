Экономист Миролюбов: ключ к накоплениям не в крупных суммах, а в регулярности

Экономист раскрыл ключ к накоплениям: дело в регулярности, а не сумме Экономист Миролюбов: ключ к накоплениям не в крупных суммах, а в регулярности

Москва8 сен Вести.Главный прием, который позволит накопить деньги, - не размер суммы, а регулярность пополнения сбережений, рассказал изданию "Абзац" экономист Денис Миролюбов. По его словам, отчисления необходимо сделать обязательным пунктом бюджета.

Сам метод, по его словам, работает так: нужно разделить зарплату на части - на жизнь, продукты, транспорт, развлечения и обязательно на сбережения (лучше через банковское приложение). Но главный прием: необходимо отложить деньги сразу, как получили зарплату, а не ждать остатка в конце месяца. Начните с 5-10%, а когда привыкнете, доведите до 15-20%.

Причем этот конверт желательно держать отдельно от карты, которой человек ежедневно расплачивается. Ибо чем проще добраться до накоплений, тем выше вероятность однажды объяснить себе, почему их надо срочно потратить. Для повседневных расходов тоже устанавливается лимит. Если конверт для развлечений закончился 20 числа, брать деньги из накоплений нельзя – придется ждать следующего месяца. Здесь самое главное правило – регулярность важнее размера суммы. Лучше стабильно откладывать 5 тысяч рублей каждый месяц, чем однажды отложить 30, а следующие полгода ничего прокомментировал Миролюбов

Собеседник издания добавил, что также важно разделять финансовую подушку и накопления на конкретную цель. Сначала разумно сформировать резерв хотя бы на несколько месяцев обязательных расходов, а уже после этого отдельно копить на автомобиль, отпуск или другую крупную покупку.

Ранее доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко рассказал, что повседневные мелкие расходы становятся главным препятствием для формирования накоплений. Специалист подчеркнул важность анализа собственных затрат и перенаправления этих сумм в сбережения.