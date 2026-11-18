Молодые родители в России стали раньше знакомить детей с банковскими картами ВТБ: 48% молодых родителей дали банковскую карту детям в возрасте 6-7 лет

Москва18 ноя Вести.Среди молодых родителей 48% дали своим детям банковскую карту и доступ к онлайн-банку в возрасте 6–7 лет. Это следует из результатов опроса ВТБ, которые есть в распоряжении РБК.

В исследовании приняла участие 1 тысяча родителей детей в возрасте от 6 до 14 лет.

Среди родителей 25–34 лет 48% предоставили детям карту и доступ к онлайн-банку в возрасте 6–7 лет говорится в публикации

Вместе с тем опрос показал, что у 62% респондентов хотя бы один ребенок в возрасте 6-14 лет пользуется детской банковской картой. При этом детское банковское приложение установлено в каждой третьей опрошенной семье.