Свыше 60% россиян считают себя финансово грамотными Более 60% россиян назвали себя финансово грамотными

Москва25 окт Вести.В РФ 61% граждан высоко оценили собственный уровень финансовой грамотности. При этом половина из них считает, что хорошо разбирается в финансовых продуктах и услугах, но иногда нуждается в помощи специалистов. Такие данные приводит банк "Русский стандарт" по итогам опроса, результаты которого есть в распоряжении ТАСС.

Еще 11% респондентов заявили об очень высоком уровне финансовой грамотности. По их словам, они следят за новинками финансового рынка и изучают их.

Средний уровень финансовой грамотности отметили у себя 36% участников опроса. Низким или очень низким свой уровень назвали лишь 3% респондентов.

В 2025 году финансово грамотными себя считали 63% опрошенных. При этом 47% оценивали свои знания как очень высокие, 29% – как средние, а 8% признавали свой уровень низким.

В исследовании участвовали порядка 2 тыс. человек из числа клиентов банка, участников групп в соцсетях.