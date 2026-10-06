Москва6 окт Вести.За 25 лет в России выросла вдвое выросла доля граждан, уважающих состоятельных людей, следует из опроса Аналитического центра ВЦИОМ. Таких респондентов стало 73%. Как пишет РБК, ранее доля уважающих чужой заработок людей составляла 37%.

При этом увеличилось число россиян, считающих необходимым планировать свой бюджет. Их доля выросла с 41% до 95%.

Жить в обществе, где деньги отсутствуют, хотел бы каждый четвертый опрошенный, в 2001 году такой вариант выбирали лишь 10%. Деньги не имеют никакой ценности для 19% россиян (показатель вырос на 12 п.п.).

Во ВЦИОМ отметили, что с ростом ценности денег у граждан растет и желание представить мир, в котором мы меньше от них зависим.

Отмечаются также и возрастные различия. Если в вопросе планирования бюджета респонденты в целом единодушны, то в оценке людей, умеющих зарабатывать, картина иная. Так, люди из "поколения цифры" (родившиеся в 2001 году и позже) показатель наиболее высок — 87%. Чем респонденты старше, тем ниже значения: в "поколении оттепели" (родившихся до 1947 года) он составляет всего 55%.

Кроме того, согласно опросу, с утверждением, что "деньги, личное обогащение - символ нашего времени", согласны 59%. 25 лет назад с этим согласились лишь 24%.

Ранее сообщалось, что совокупное состояние самых богатых бизнесменов из России сократилось почти на 23,6 млрд долларов с начала 2026 года.