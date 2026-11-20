Опрос SuperJob показал, где для россиян начинается порог бедности SuperJob: россияне назвали доход ниже 49 тысяч рублей признаком бедности

Москва20 ноя Вести.Россияне считают бедными людей с ежемесячным доходом менее 49 тысяч рублей, а богатыми – тех, кто зарабатывает не менее 950 тысяч рублей. Об этом свидетельствуют результаты исследования SuperJob, с которыми ознакомился РБК.

За последний год представления россиян о границах бедности и богатства почти не изменились – в 2025 году они находились на уровнях 48 тысяч и 930 тысяч рублей соответственно.

Однако сумма, необходимая для счастья, увеличилась на 6% – с 257 до 273 тысяч рублей.

Оценки материального благополучия различаются по полу – финансовые ожидания мужчин оказались несколько выше, чем у женщин.

Влияет также и возраст. Респонденты младше 35 лет считают бедностью заработок менее 43 тысяч рублей. Чем выше возраст, тем финансовые ожидания больше. Так, молодежь относит к богатым людей с доходом от 690 тысяч рублей, тогда как среди опрошенных старше 45 лет соответствующий показатель достигает 1,1 миллиона рублей.

Исследование также показало корреляцию между собственным заработком и финансовыми ожиданиями респондентов. Граждане с доходом менее 100 тысяч рублей определяют границу бедности на уровне 40 тысяч. Среди зарабатывающих от 150 тысяч рублей этот показатель достигает 70 тысяч.

Для ощущения счастья представителям первой группы требуется в среднем 223 тысяч рублей ежемесячно, второй – 337 тысяч рублей.

Опрос SuperJob проводился со 2 по 13 ноября среди 1600 экономически активных россиян старше 18 лет из 388 населенных пунктов страны.

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