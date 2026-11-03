Россияне ответили, на какие средства рассчитывают жить после выхода на пенсию РБК: по 26% граждан РФ рассчитывают работать на пенсии

Москва3 ноя Вести.После выхода на пенсию 26% россиян планируют продолжать работать, столько же рассчитывают на государственные выплаты как на основной источник дохода. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на данные опроса Superjob.

В публикации говорится, что государственную пенсию в качестве основного источника дохода в основном видят граждане старше 45 лет (32%). Среди участников исследования до 35 лет 28% планируют жить на сбережения, а в возрастной группе 35–45 лет столько же рассчитывают подрабатывать.

Согласно результатам опроса, россияне с высшим образованием чаще ориентируются на работу и накопления - 27% и 16% соответственно. Те, кто получил среднее профессиональное образование, прежде всего надеются на пенсию - 32%.

В материале также отмечается, что люди с доходом до 100 тыс. руб. в месяц чаще полагаются на госвыплаты (27%), чем те, кто зарабатывает больше (17-21%). Россияне с зарплатой от 100 до 150 тыс. чаще отмечают, что планируют работать или подрабатывать, будучи на пенсии (32%). Каждый пятый с доходом от 150 тыс. надеется на собственные накопления.

Ранее в Госдуме оценили вероятность проведения пенсионной реформы в ближайшие 15-20 лет. По словам депутата Государственной думы Светланы Бессараб, подобные изменения в данный период не планируются.

Она также обратила внимание, что идея о повышении возраста молодежи никак не связана с пенсионной реформой. Бессараб подчеркнула, что на данный момент в Госдуме не ведется обсуждение этого вопроса.

Также сообщалось, что средняя пенсия работающих граждан РФ превысила 24 тысячи рублей.