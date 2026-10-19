Исследование: уровень зарплаты для россиян является ключевым при выборе работы

Исследование: большинство россиян выбирают работу из-за уровня зарплаты Исследование: уровень зарплаты для россиян является ключевым при выборе работы

Москва19 окт Вести.Уровень оплаты труда является ключевым ориентиром для большинства россиян при поиске работы. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса SuperJob, которые приводит РИА Новости.

Рейтинг факторов, которые соискатели считают решающими при выборе места работы, по-прежнему возглавляет высокий уровень оплаты труда — его назвали 59% респондентов. Далее следуют адекватность начальства (38%) и стабильность компании (29%) показал опрос, в котором приняли участие 1600 респондентов

Высокое значение часть россиян придают удобству расположения компании (28%), комфортной психологической атмосфере и перспективам карьерного роста (по 26%).

Ранее сообщалось, что среднее зарплатное предложение на вахте выросло на 5% год к году и достигло 166 тыс. рублей за вахту.