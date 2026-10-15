Названы самые высокооплачиваемые вахтовые профессии в России Эксперт Губанов назвал самую доходную работу для вахтовиков в России

Москва15 окт Вести.Самые высокую зарплату за вахту в России получают бурильщики - в среднем 250 тысяч рублей. Это выяснил директор по развитию "Авито Работы" Роман Губанов для РИА Новости.

Самые высокие средние зарплатные предложения за вахту в отдельных профессиях отмечены у бурильщиков - 249 967 рублей за вахту рассказал эксперт

Он отметил, что предложения для них выросли на 19% за год.

На втором месте - инженеры-механики. Им работодатели готовы заплатить в среднем 244 546 рублей за вахту. При этом вознаграждение для них выросло на 53% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Губанов заключил, что лидерство по уровню дохода сохраняется за специалистами, чья работа связана с добычей, промышленным оборудованием и сложными техническими процессами.

Ранее эксперты выяснили, какие профессии являются самыми востребованными в ретейле и промышленности.