В России за год выросли зарплатные предложения для вахтовиков

Эксперт: зарплаты вахтовиков в России выросли на 5% за год В России за год выросли зарплатные предложения для вахтовиков

Москва16 окт Вести.В России выросли зарплатные предложения для вахтовиков, за январь-август текущего года средняя зарплата составила 166 тысяч рублей за вахту. Об этом сообщил РИА Новости директор по развитию "Авито Работы" Роман Губанов.

Среднее зарплатное предложение на вахте выросло на 5% год к году и достигло 166 168 рублей за вахту отметил Губанов

По словам эксперта, вахтовая занятость востребована у работодателей на удаленных объектах и в регионах с высокой концентрацией промышленных и инфраструктурных проектов. Одновременно растет спрос на работников офисного сегмента. Такие специалисты нужны для управления кадровыми, административными и техническими процессами на месторождениях.

Губанов добавил, что в последние годы кандидаты активно выбирают вахтовый метод в расчете на высокий доход. По его словам, интерес со стороны соискателей к вахтовым вакансиям по офисной работе вырос на 26% за год, с документооборотом — на 78%, а в области кадрового менеджмента — на 29%.

Эксперт подчеркнул, вахтовый метод позволяет работодателям быстро закрывать потребности в персонале на объектах в труднодоступных районах, где сложно организовать ежедневное возвращение работников к месту постоянного проживания.