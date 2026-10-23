Москва23 октВести.Средние зарплатные предложения для специалистов различных сфер в России за год выросли на 20% и достигли в среднем 85 тысяч рублей в месяц, говорится в исследовании "Авито Работы", которое есть в распоряжении РИА Новости.
Как уточняется, аналитики провели исследование на рынке труда за январь-сентябрь 2026 года и сравнили средние зарплатные предложения на платформе по разным отраслям.
По России средние предлагаемые зарплаты за год выросли на 20% - до 84 590 рублей в месяцговорится в сообщении
По мнению экспертов, в Калмыкии зафиксирован самый высокий прирост средних зарплатных предложений среди регионов России. Зарплаты в республике выросли на 47% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигли в среднем 88 947 рублей в месяц.
Мурманская область оказалась на втором месте. Работодатели в этом регионе готовы платить специалистам в среднем 105 882 рубля в месяц, что на 46% выше, чем годом ранее.
Третье место занимает Костромская область. Здесь зарплаты выросли на 44% - до 85 730 рублей.
Аналитики напомнили, что среднее зарплатное предложение – это среднее арифметическое между минимальной и максимальной границей зарплатной вилки, которую работодатели указывают в вакансиях.