Средний уровень зарплатных предложений в России увеличился на 20% за год

Исследование: средние предлагаемые зарплаты в России выросли на 20% за год Средний уровень зарплатных предложений в России увеличился на 20% за год

Москва23 окт Вести.Средние зарплатные предложения для специалистов различных сфер в России за год выросли на 20% и достигли в среднем 85 тысяч рублей в месяц, говорится в исследовании "Авито Работы", которое есть в распоряжении РИА Новости.

Как уточняется, аналитики провели исследование на рынке труда за январь-сентябрь 2026 года и сравнили средние зарплатные предложения на платформе по разным отраслям.

По России средние предлагаемые зарплаты за год выросли на 20% - до 84 590 рублей в месяц говорится в сообщении

По мнению экспертов, в Калмыкии зафиксирован самый высокий прирост средних зарплатных предложений среди регионов России. Зарплаты в республике выросли на 47% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигли в среднем 88 947 рублей в месяц.

Мурманская область оказалась на втором месте. Работодатели в этом регионе готовы платить специалистам в среднем 105 882 рубля в месяц, что на 46% выше, чем годом ранее.

Третье место занимает Костромская область. Здесь зарплаты выросли на 44% - до 85 730 рублей.

Аналитики напомнили, что среднее зарплатное предложение – это среднее арифметическое между минимальной и максимальной границей зарплатной вилки, которую работодатели указывают в вакансиях.