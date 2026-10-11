Наибольший рост средних зарплат отмечен в Магаданской области Средние зарплаты больше всего выросли в Магаданской области

Москва11 окт Вести.С начала текущего года наибольший рост средних заработных плат в России зафиксирован в Магаданской области, где отмечено увеличение более чем на 30 тыс. рублей. Об этом свидетельствуют данные статистики, которые приводит РИА Новости.

Если в январе текущего года средние трудовые доходы в Магаданской области составляли 176,7 тысячи рублей, то в июле уже 210,4 тысячи рублей говорится в публикации

В числе регионов с наибольшим ростом зарплат также Чукотка с увеличением среднего заработка более чем на 20 тыс. рублей, до почти 243 тыс. рублей. На третьем месте в этом рейтинге Хабаровский край, где зарплаты в июле выросли по сравнению с январем на 18 тыс. рублей, до 117,2 тыс.

Ранее сообщалось, что средняя заработная плата в Росси по итогам июля превысила 100 тыс. рублей в 22 регионах России, а в двух — была выше 200 тыс. рублей.