Средняя зарплата свыше 150 тысяч рублей отмечена в девяти субъектах РФ

Названы регионы РФ, где средняя зарплата превысила 150 тысяч рублей Средняя зарплата свыше 150 тысяч рублей отмечена в девяти субъектах РФ

Москва8 сен Вести.Свыше 150 тысяч рублей в месяц в среднем получают работники в девяти регионах России, сообщил ТАСС со ссылкой на статистику Росстата.

Средняя зарплата более 150 тыс. рублей в июне 2026 года отмечена в Москве (193,3 тыс. рублей), Ненецком АО (177,7 тыс. рублей), Ханты-Мансийском АО (159,7 тыс. рублей), Ямало-Ненецком АО (194,3 тыс. рублей), Якутии (155,8 тыс. рублей) написали в агентстве

В Камчатском крае средний размер оплаты труда составил 163,6 тыс. рублей, в Сахалинской области - 163,8 тыс. рублей, в Магаданской области 208 тыс. рублей, а на Чукотке - 255,1 тыс. рублей.