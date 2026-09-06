Зарплаты в июне превышали среднероссийский уровень в 15 регионах России

Самые высокие зарплаты в июне получали жители Чукотки Зарплаты в июне превышали среднероссийский уровень в 15 регионах России

Москва6 сен Вести.Средние зарплаты в июне в 15 российских регионах составила 114,7 тысячи рублей, следует из данных статистики, которые изучило РИА Новости.

Эксперты, проанализировав доходы россиян, выяснили, что самые высокие зарплаты в июне получали жители Чукотского автономного округа и Магаданской области.

Самые высокие зарплаты в июне получали жители Чукотки - в среднем 255,1 тысячи рублей, а также Магаданской области - 208 тысяч рублей говорится в сообщении

Также в тройку лидеров вошел Ямало-Ненецкий автономный округ. Там средняя зарплата в июне составила 194,3 тысячи рублей. Кроме того, в список с доходами выше среднего попали Москва (193,3 тысячи рублей), Санкт-Петербург (141,6 тысячи рублей) и Красноярский край (125,3 тысячи рублей).

Экономисты напоминают, что статистика учитывает заработную плату до вычета налогов. Такой показатель демонстрирует средний уровень доходов всех сотрудников организаций, включая сверхвысокие зарплаты руководителей.