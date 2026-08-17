Стали известны российские регионы с самой высокой зарплатой

Исследование: в Магаданской области и на Чукотке получают самые высокие зарплаты Стали известны российские регионы с самой высокой зарплатой

Москва17 авг Вести.Жители северных регионов России получают зарплаты выше средней по стране. Об этом свидетельствует исследование РИА Новости. Лидерами рейтинга по доле сотрудников с высокой зарплатой стали Ямало-Ненецкий автономный округ, Магаданская область и Чукотка.

По мнению экспертов, высокие зарплаты в Ямало-Ненецкий автономном округе объясняется экономической структурой региона. Здесь главная отрасль экономики – добыча нефти и газа.

Основу экономики Магаданской области составляет горнорудная промышленность. Прежде всего в регионе добывают золото и серебро. В этой отрасли требуется высокая квалификация, поэтому работодатели предлагают привлекательные условия труда.

Высокий уровень зарплаты на Чукотке тоже не случаен. Жить и трудиться в суровых климатических условиях Крайнего севера непросто. Кроме того, в регионе острая нехватка специалистов. Вакансий больше, чем соискателей — компании повышают предложения по зарплате.

Согласно исследованию, рост зарплаты в среднем по стране в 2025 году составил 14,3%​​​.

По итогам года зарплата превысила психологически значимую отметку 100 тысяч рублей. В 2026 году положительная динамика сохранилась, средняя зарплата выросла до 108 тысяч рублей отмечается в исследовании

Также похвастаться высоким зарплатами могут жители Москвы, Санкт-Петербурга и Якутска. Эти города вошли первую десятку рейтинга по доле высокооплачиваемых работников.